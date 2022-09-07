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- Altın bilezik fiyatları ne kadar? 7 Eylül Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
Altın bilezik fiyatları ne kadar? 7 Eylül Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
Altın bilezik almak için Kapalıçarşı'ya gitmeye hazırlananlar, "Altın bilezik fiyatları ne kadar?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!
- 07.09.2022 - 13:07
Düğün sezonu devam ederken, her gün yükselişe geçen altın fiyatları araştırılmaya devam ediliyor.
Bilezik almak isteyen ve Kapalıçarşı'ya gidecek olanlar, bilezik fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.
Dolar ve altının yükselişe geçtiği şu günlerde düğünlere eli boş gitmek istemeyenler, "Altın bilezik fiyatları ne kadar? 7 Eylül Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları" sorularını araştırıyor.
Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar? 7 Eylül Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 555,14 TL, satışı 664,28 TL'den satılmakta.
18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
18 ayar altın bilezik 742,18 TL'den alınıyor ve 742,65 TL'den satılıyor.
22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
22 ayar altın bileziğin alışı 916,35 TL, satışı ise 948,07 TL oldu.