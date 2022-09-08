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    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 8 Eylül Perşembe 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Altın bilezik almak için Kapalıçarşı'ya gitmeye hazırlananlar, "Altın bilezik fiyatları ne kadar?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!
    • 08.09.2022 - 12:12
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    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 8 Eylül Perşembe 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Düğün sezonu devam ederken, her gün yükselişe geçen altın fiyatları araştırılmaya devam ediliyor.

    Bilezik almak isteyen ve Kapalıçarşı'ya gidecek olanlar, bilezik fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.

    Dolar ve altının yükselişe geçtiği şu günlerde düğünlere eli boş gitmek istemeyenler, "Altın bilezik fiyatları ne kadar? 8 Eylül Perşembe 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları" sorularını araştırıyor.

    Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar? 8 Eylül Perşembe 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

    14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

    14 ayar altın bilezik güncel alış fiyatı 561,34 TL, satış fiyatı 671,72 TL.

    18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

    18 ayar altın bilezik alış fiyatı 741,40 TL, satış fiyatı ise 741,87 TL.

    22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

    22 ayar altın bilezik alış fiyatı, 926,43 TL, satışı fiyatı ise 958,93 TL oldu.


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