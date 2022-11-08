Petrol
97.23
-0.70%
Euro
18.5923
0.31%
Dolar
18.606
0.70%
Altın
997.16
0.20%
Borsa
4375
0.00%
Bitcoin
372.394
-4.58%
BTXN Coin
10.21
-0.39%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 8 Kasım Salı 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Altın bilezik almak için Kapalıçarşı'ya gitmeye hazırlananlar, "Altın bilezik fiyatları ne kadar?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!
    • 08.11.2022 - 12:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 8 Kasım Salı 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Düğün sezonu devam ederken, her gün yükselişe geçen altın fiyatları araştırılmaya devam ediliyor.

    Bilezik almak isteyen ve Kapalıçarşı'ya gidecek olanlar, bilezik fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.

    Dolar ve altının yükselişe geçtiği şu günlerde düğünlere eli boş gitmek istemeyenler, "Altın bilezik fiyatları ne kadar? 8 Kasım Salı 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları" sorularını araştırıyor.

    Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar? 8 Kasım Salı 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

    14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

    22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 906,94 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 908,69 TL alış, 919,47 TL satış fiyatından işlem görüyor.

    18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

    Önceki kapanışını 732,92 TL'den yapan 18 ayar altın bilezik ise 731,21 TL alış, 731,37 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

    14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

    Önceki kapanışını 659,42 TL'den yapan 14 ayar altın bilezik ise 548,02 TL alış, 657,44 TL satış fiyatından işlem görüyor.


    Ankara'daki otomobil ve motor kazası, bir cana maloldu
    3. Sayfa

    Ankara'daki otomobil ve motor kazası, bir cana maloldu

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Baza kapağının altında kalan kız çocuğu öldü
    3. Sayfa

    Baza kapağının altında kalan kız çocuğu öldü

    Görüş Bildir