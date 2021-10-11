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Altın fiyatları 11 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 11 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, son dakika altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki 11 Ekim Pazartesi gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın yükselişte mi düşüşte mi?