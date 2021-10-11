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- Altın fiyatları 11 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Altın fiyatları 11 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, son dakika altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki 11 Ekim Pazartesi gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın yükselişte mi düşüşte mi?
- Haber Merkezi
- 11.10.2021 - 10:57
- Güncelleme : 11.10.2021 - 10:58
Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, yakından takip ediliyor.
Güncel piyasalarda altın fiyatları ani bir yükselişe geçerken gram altının fiyatı 506 liradan, çeyrek altın ise 821 liradan işlem görüyor.
Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.
Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 11 Ekim 2021 Pazartesi günü güncel altın fiyatları..
11 EKİM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 456,82
SATIŞ: 474,66
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.323,00
SATIŞ: 3.378,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.348,00
SATIŞ: 3.399,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.232,10
SATIŞ: 3.294,61
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.641,00
SATIŞ: 1.671,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 821,00
SATIŞ: 836,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 506,68
SATIŞ: 506,74