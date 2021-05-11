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Altın fiyatları 11 Mayıs 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları 11 Mayıs 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ne kadar?

Altının güncel fiyatları günlük değişimlere uğruyor. Bu nedenle vatandaşlar, arama motorlarında "Altın kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 11 Mayıs Salı 2021 güncel altın fiyatları..