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    Altın fiyatları 11 Mayıs 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ne kadar?

    Altının güncel fiyatları günlük değişimlere uğruyor. Bu nedenle vatandaşlar, arama motorlarında "Altın kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 11 Mayıs Salı 2021 güncel altın fiyatları..
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 09:25
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    Altın fiyatları 11 Mayıs 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ne kadar?

    Altın fiyatları ,11 Mayıs 2021 Salı günü altın piyasasındaki son durumu gösterdi. Haftanın ikinci gününde altın piyasasında haftalık bazda karne, yeniden şekillenmeye başladı.

    Uzun zamandır altının yönünü yukarı çevirmesini bekleyen yatırımcılar, ons altının bin 836 dolara yükselmesiyle sevinç yaşarken altının onsundaki bu artış iç piyasadaki altın türlerini de etkiledi.

    11 Mayıs Salı günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

    Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 11 Mayıs Salı 2021 güncel altın fiyatları...

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

    11 MAYIS 2021 SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    ALTIN ONS

    Altın ONS alış: 1832,22

    Altın ONS satış: 1836,10

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın Alış: 490,17

    Satış: 490,94

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın Alış: 791,62

    Satış: 792,84

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    Cumhuriyet altını alış: 3.273,69

    Cumhuriyet altını satış: 3.285,27

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 1.582,94

    Yarım altın satış: 1.586,11

    TAM ALTIN FİYATI

    Tam altın alış: 3.165,88

    Tam altın satış: 3.172,22

    ATA ALTIN FİYATI

    Ata altın alış: 3.253,93

    Ata altın satış: 3.260,45

    22 AYAR BİLEZİK

    22 Ayar bilezik satış: 448,96

    22 Ayar bilezik alış: 449,84

    Altın fiyatları 11 Mayıs 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ne kadar? #1

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