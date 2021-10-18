Altın fiyatları 18 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 18 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, son dakika altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Hızlı yükselişin akabinde 18 Ekim Pazartesi gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte son rakamlar...

Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, yakından takip ediliyor.

Güncel piyasalarda doların da etkisiyle altın fiyatları ani bir yükselişe geçerken gram altının fiyatı 523 lira sınırından, çeyrek altın ise güney yatay yönlü seyirle başlayarak 842 liradan işlem görüyor.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor.

İşte 18 Ekim 2021 Pazartesi günü güncel altın fiyatları..

18 EKİM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

SPOT ALTIN

ALIŞ: 526,33

SATIŞ: 526,40

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.770,08

SATIŞ: 1.770,42

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.368,50

SATIŞ: 3.432,15

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.678,99

SATIŞ: 1.721,34

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.450,40

SATIŞ: 3.537,22

14 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 287,89

SATIŞ: 344,96

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 473,33

SATIŞ:491,63