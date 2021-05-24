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Altın fiyatları 24 Mayıs 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 24 Mayıs 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın daha da yükselir mi sorularının yanıtını arıyor. Peki gram, çeyrek, tam altın ne kadar? İşte fiyatlar..