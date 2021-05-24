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    Altın fiyatları 24 Mayıs 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın daha da yükselir mi sorularının yanıtını arıyor. Peki gram, çeyrek, tam altın ne kadar? İşte fiyatlar..
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 08:57
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    Altın fiyatları 24 Mayıs 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor..

    Türkiye'de altın fiyatlarının seyrini yakından takip eden yatırımcılar, yatırımlarını doğru yönlendirmek için altın fiyatlarındaki anlık rakamları ve değişimleri merak ediyor.

    Bu nedenle hem Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamları hem de bankalardaki alım satım ücretleri araştırılıyor.

    Vatandaşlar sıklıkla arama motorlarında "Altın kaç TL oldu?" sorusunu araştırıyor. İşte 24 Mayıs Pazartesi 2021 güncel altın fiyatları..

    24 MAYIS 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    ALTIN ONS

    Altın ONS alış: 1.885,67

    Altın ONS satış: 1.885,96

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın Alış: 510,44

    Satış: 510,53

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın Alış: 819,00

    Satış: 841,00

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    Cumhuriyet altını alış: 3.258,00

    Cumhuriyet altını satış: 3.350,00

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altın alış: 1.629,00

    Yarım altın satış: 1.681,00

    REŞAT ALTIN FİYATI

    Tam altın alış: 3.290,47

    Tam altın satış: 3.382,95

    22 AYAR BİLEZİK

    22 Ayar bilezik satış: 461,63

    22 Ayar bilezik alış: 464,31

    Altın fiyatları 24 Mayıs 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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