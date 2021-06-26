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    Altın fiyatları 26 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Yurtta ve dünyada yaşanan gelişmelerden etkilen altın fiyatları son dönemdeki dalgalı grafiği nedeniyle yakından takip ediliyor. Peki 26 Haziran 2021 altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2021 - 10:56
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    Altın fiyatları 26 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar, yatırımlarını doğru yönlendirmek için altın fiyatlarındaki anlık rakamları ve değişimleri merak ediyor.

    Geçtiğimiz haftalarda 526 TL bandını aşarak kendi rekorunu kıran gram altın, son haftalarda 500 TL’nin altında hareket ediyordu. Dün 500 eşiğini geçen gram altın, 501 TL seviyelerinde işlem görüyor.

    Çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını da gram altına paralel hareket ediyor. Bu yükseliş yatırımcısını sevindirirken, "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları da araştırılmaya başlandı.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 26 Haziran 2021 Cumartesi günü güncel altın fiyatları..

    26 HAZİRAN 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    ALTIN ONS

    Altın ONS alış: 1.781,48

    Altın ONS satış: 1.781,76

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın alış: 501,96

    Gram altın satış: 502,04

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın alış: 811,00

    Çeyrek altın satış: 828,00

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    Cumhuriyet altını alış: 3.239,00

    Cumhuriyet altını satış: 3.292,00

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altın alış: 1.622,00

    Yarım altın satış: 1.655,00

    REŞAT ALTIN FİYATI

    Tam altın alış: 3.271,47

    Tam altın satış: 3.324,95

    22 AYAR BİLEZİK

    22 Ayar bilezik satış: 455,78

    22 Ayar bilezik alış: 458,69

    Altın fiyatları 26 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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