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    Altın fiyatları 27 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatları son dakika "Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ne kadar?" yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte 27 Eylül 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 12:41
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    Altın fiyatları 27 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, yakından takip ediliyor.

    Güncel piyasalarda altın fiyatları ani bir yükselişe geçerken gram altının fiyatı 499 liradan, çeyrek altın ise 802 liradan işlem görüyor.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor.

    İşte 27 Eylül 2021 Pazartesi günü güncel altın fiyatları..

    27 EYLÜL 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 499,88

    SATIŞ: 500,11

    SPOT ALTIN

    ALIŞ: 501,31

    SATIŞ: 501,37

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.759,87

    SATIŞ: 1.760,08

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 802,09

    SATIŞ: 819,76

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 3.208,41

    SATIŞ: 3.268,96

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 1.599,19

    SATIŞ: 1.639,49

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 3.286,77

    SATIŞ: 3.368,41

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 452,39

    SATIŞ: 469,88

    Altın fiyatları 27 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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