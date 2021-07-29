Altın fiyatları 29 Temmuz 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 29 Temmuz 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatlarında yükseliş hakim. Gram altın düşüşle güne başlamasına rağmen, an itibariyle 499 liradan işlem görüyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaş tarafından merak ediliyor.

Gram altın fiyatı bugün güne hafif bir düşüşle başlamasının ardından ilerleyen saatlerde değer kazandı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 819 TL’den, Cumhuriyet Altını ise 3 bin 335 TL’den alıcı buluyor.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını da gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları da araştırılmaya başlandı.

Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 29 Temmuz 2021 Perşembe günü güncel altın fiyatları..

29 TEMMUZ 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 499,57

Satış: 501,64

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 450,64

Satış: 482,07

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.281,00

Satış: 3.331,00

ATA ALTIN

Alış: 3.278,00

Satış: 3.357,00

YARIM ALTIN

Alış: 1.618,00

Satış: 1.651,00

TAM ALTIN

Alış: 3.166,46

Satış: 3.228,84

ÇEYREK ALTIN

Alış: 809,00

Satış: 826,00