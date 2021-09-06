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    Altın fiyatları 6 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    "Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte 6 Eylül 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 10:18
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    Altın fiyatları 6 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, yakından takip ediliyor.

    Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişe geçerken gram altının fiyatı 487 liradan, çeyrek altın ise 792 liradan işlem görüyor.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor.

    İşte 6 Eylül 2021 Pazartesi  günü güncel altın fiyatları..

    6 EYLÜL 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 792,00

    SATIŞ: 806,00

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 487,96

    SATIŞ: 488,04

    TAM ALTIN

    ALIŞ: 3.115,96

    SATIŞ: 3.176,23

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 1.584,00

    SATIŞ: 1.612,00

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 439,70

    SATIŞ: 460,71

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 3.202,00

    SATIŞ: 3.268,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 3.229,00

    SATIŞ: 3.278,00

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.826,29

    SATIŞ: 1.826,52

    Altın fiyatları 6 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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