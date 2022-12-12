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    • ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 12 Aralık 2022 gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 12 Aralık 2022 gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

    12 Aralık 2022 Pazartesi gününde gram altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatları sıkça sorgulanıyor. Gram altın son kapanışını 1.075,92 TL üzerinden yapmıştı. İşte güncel altın fiyatları...
    • 12.12.2022 - 11:56
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    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 12 Aralık 2022 gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

    Bugün 12 Aralık 2022 günü altın fiyatları altın almak ve satmak isteyen vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Gün içinde altın fiyatları güne düşüşle başladı. İlgiyle takip edilen gram altın son günü 1.075,92 TL'den kapatmıştı. İşte gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları...

    Gram altın ne kadar?

    Gram altın fiyatları 12 Aralık Pazartesi gününde 1.073,19 TL alış fiyatı ve 1.073,39 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

    Yarım altın ne kadar?

    Yarım altın fiyatı da sorgulanıyor. Yarım altın önceki gün kapanışını 3.552,00 TL'den yapmıştı. Yarım altın bugün ise 3.501,00 TL alış fiyatı ve 3.557,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    Çeyrek altın ne kadar?

    Çeyrek altın önceki gün kapanışını 1.775,00 TL'den yapmıştı. Çeyrek altın bugün ise 1.757,00 TL alış fiyatı ve 1.779,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    Cumhuriyet altını ne kadar?

    Cumhuriyet altını önceki gün kapanışını 7.080,00 TL'den yapmıştı. Cumhuriyet altını bugün ise 7.034,00 TL alış fiyatı ve 7.092,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.


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