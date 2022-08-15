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    ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM! 15 AĞUSTOS 2022 Pazartesi.. Çeyrek, gram, cumhuriyet ne kadar?

    Altın alım - satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Peki 15 Ağustos Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte son rakamlar...
    • 15.08.2022 - 12:18
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    ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM! 15 AĞUSTOS 2022 Pazartesi.. Çeyrek, gram, cumhuriyet ne kadar?

    Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.

    Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor. Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

    Peki, 15 Ağustos tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte, altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

    15 Ağustos altın fiyatları

    Gram altın fiyatları 15 Ağustos Pazartesi güncel verilere göre 1.035,35 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    Çeyrek altın fiyatları 15 Ağustos günü kaydedilen verilere göre 1.694,96 lira alış ve 1.710,45 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    ALIŞ: 3.380,00

    SATIŞ: 3.422,00

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    ALIŞ: 6.758, 00

    SATIŞ: 6.820,00

    22 AYAR BİLEZİK FİYATI

    ALIŞ: 949,32

    SATIŞ: 957,97

    ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM! 15 AĞUSTOS 2022 Pazartesi.. Çeyrek, gram, cumhuriyet ne kadar? #1


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