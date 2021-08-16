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    • Altın güne sakin başladı! Altın fiyatları 16 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın güne sakin başladı! Altın fiyatları 16 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarında yaşanan düşüş bilezik fiyatlarına da yansıdı. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ne kadar? İşte 16 Ağustos 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 10:32
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    Altın güne sakin başladı! Altın fiyatları 16 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, hafta başından itibaren aşağı yönlü seyrediyor.

    Güncel piyasalarda altın fiyatları düşüşe geçerken gram altının fiyatı 484 liradan, çeyrek altın ise 776 liradan işlem görüyor.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını da gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü güncel altın fiyatları..

    16 AĞUSTOS 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 484,95

    SATIŞ: 487,95

    ALTINN ONS

    ALIŞ: 1.779,30

    SATIŞ: 1.780,19

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 776,48

    SATIŞ: 793,58

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 1.548,11

    SATIŞ: 1.587,16

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 3.105,88

    SATIŞ: 3.164,65

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 3.220,00

    SATIŞ: 3.275,00

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