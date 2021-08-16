Altın güne sakin başladı! Altın fiyatları 16 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş bilezik fiyatlarına da yansıdı. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ne kadar? İşte 16 Ağustos 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, hafta başından itibaren aşağı yönlü seyrediyor.

Güncel piyasalarda altın fiyatları düşüşe geçerken gram altının fiyatı 484 liradan, çeyrek altın ise 776 liradan işlem görüyor.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını da gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü güncel altın fiyatları..

16 AĞUSTOS 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 484,95

SATIŞ: 487,95

ALTINN ONS

ALIŞ: 1.779,30

SATIŞ: 1.780,19

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 776,48

SATIŞ: 793,58

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.548,11

SATIŞ: 1.587,16

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.105,88

SATIŞ: 3.164,65

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.220,00

SATIŞ: 3.275,00