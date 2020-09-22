Gerçekte olmayan gemileri varmış gibi göstererek akaryakıt vurgunu yaptığı iddia edilen bir şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda ünlü iş insanları Ali Altınbaş ve Sofu Altınbaş gözaltına alındı.

İstanbul merkez olmak üzere 12 ilde operasyon düzenlendi. Sözde yat, tekne ve gemilere akaryakıt alıyormuş gibi düşük vergili akaryakıt alıp yüksek fiyattan piyasaya süren 60 kişilik bir şebekenin 35 üyesi gözaltına alındı.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN BAŞINDA ALTINBAŞ KARDEŞLERİN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Devleti 21 milyon lira dolandırdığı belirlenen şebekenin başında ise Altınbaş Üniversitesi ve Alpet Petrolün sahipleri Ali ve Sofu Altınbaş isimli kardeşler çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince sabah saatlerinde İstanbul merkez olmak üzere 12 ilde gerçekleştirilen operasyon 6 ay önce gelen bir ihbarın incelemeye alınmasıyla başladı.

Altınbaş kardeşlere ÖTV dolandırıcılığı gözaltısı- İZLE

DENİZ ARAÇLARINA UYGULANAN ÖTV MUHAFİYETİNİ SUİSTİMAL ETTİLER

Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, deniz araçlarına uygulanan ÖTV vergi muhafiyetini suistimal ederek gerçekte olmayan deniz araçlarına akaryakıt alıyormuş gibi akaryakıt alıp ardından kurdukları istasyonlarda yüksek fiyattan piyasaya süren bir çete belirlendi.

Altı ay süren araştırmalarda bugüne kadar devleti 21 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen 60 kişilik şebekenin çökertilmesi için bu sabah 12 ilde baskınlar düzenlendi.

35 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Baskınlarda adreslerinde bulunan 35 şüpheli gözaltına alınırken 25 şüpheli ismin yakalanması için polisin çalışmaları devam ediyor. Soruşturma kapsamında Altınbaş Üniversitesi mütevelli heyet üyeleri ve Alpet Petrol Ürünleri Şirketinin sahipleri ünlü işadamları Sofu Altınbaş ile kardeşi Ali Altınbaş’ın da çete elebaşılığından gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyete götürülen Altunbaş kardeşlerden Sofu Altınbaş’ın sağlık sorunları sebebiyle ifadesinin ardından serbest bırakıldığı Ali Altınbaş'ın ise diğer 34 şüpheli isimle birlikte gözaltıların devam ettiği öğrenildi.

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