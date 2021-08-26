Altında ibre aşağı döndü! Altın fiyatları 26 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altında ibre aşağı döndü! Altın fiyatları 26 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Bunun kabinde, "Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusu gündeme geldi. İşte 26 Ağustos 2021 Perşembe güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, hafta başından itibaren takip ediliyor.

Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişe geçerken gram altının fiyatı 480 liradan, çeyrek altın ise 770 liradan işlem görüyor.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.

"Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 26 Ağustos 2021 Perşembe günü güncel altın fiyatları..

26 AĞUSTOS 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 480

SATIŞ: 484

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 770

SATIŞ: 786

SPOT ALTIN

ALIŞ: 481,23

SATIŞ: 481,3

ALTIN/ONS

ALIŞ: 1.788,76

SATIŞ: 1.789,03

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.079,90

SATIŞ: 3.138,23

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.535,14

SATIŞ: 1.573,93

ZİYNET ALTINI

ALIŞ: 3.079,90

SATIŞ: 3.138,23

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.172,00

SATIŞ: 3.239,00

14 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 264,17

SATIŞ: 317,43

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 435,00

SATIŞ: 455,82