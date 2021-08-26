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    • Altında ibre aşağı döndü! Altın fiyatları 26 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altında ibre aşağı döndü! Altın fiyatları 26 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Bunun kabinde, "Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusu gündeme geldi. İşte 26 Ağustos 2021 Perşembe güncel altın fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2021 - 09:56
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    Altında ibre aşağı döndü! Altın fiyatları 26 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, hafta başından itibaren takip ediliyor.

    Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişe geçerken gram altının fiyatı 480 liradan, çeyrek altın ise 770 liradan işlem görüyor.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.

    "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 26 Ağustos 2021 Perşembe günü güncel altın fiyatları..

    26 AĞUSTOS 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 480

    SATIŞ: 484

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 770

    SATIŞ: 786

    SPOT ALTIN

    ALIŞ: 481,23

    SATIŞ: 481,3

    ALTIN/ONS

    ALIŞ: 1.788,76

    SATIŞ: 1.789,03

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 3.079,90

    SATIŞ: 3.138,23

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 1.535,14

    SATIŞ: 1.573,93

    ZİYNET ALTINI

    ALIŞ: 3.079,90

    SATIŞ: 3.138,23

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 3.172,00

    SATIŞ: 3.239,00

    14 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 264,17

    SATIŞ: 317,43

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 435,00

    SATIŞ: 455,82

    Altında ibre aşağı döndü! Altın fiyatları 26 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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