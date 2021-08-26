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- Altında ibre aşağı döndü! Altın fiyatları 26 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Altında ibre aşağı döndü! Altın fiyatları 26 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
- Haber Merkezi
- 26.08.2021 - 09:56
Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, hafta başından itibaren takip ediliyor.
Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişe geçerken gram altının fiyatı 480 liradan, çeyrek altın ise 770 liradan işlem görüyor.
Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.
"Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.
Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 26 Ağustos 2021 Perşembe günü güncel altın fiyatları..
26 AĞUSTOS 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 480
SATIŞ: 484
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 770
SATIŞ: 786
SPOT ALTIN
ALIŞ: 481,23
SATIŞ: 481,3
ALTIN/ONS
ALIŞ: 1.788,76
SATIŞ: 1.789,03
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.079,90
SATIŞ: 3.138,23
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.535,14
SATIŞ: 1.573,93
ZİYNET ALTINI
ALIŞ: 3.079,90
SATIŞ: 3.138,23
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.172,00
SATIŞ: 3.239,00
14 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 264,17
SATIŞ: 317,43
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 435,00
SATIŞ: 455,82