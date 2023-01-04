Amasra'da araştırma komisyonu maden ocağına girdi

TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, felaketin yaşandığı maden ocağında incelemelerde bulundu.

Türkiye madencilik tarihinin en acı felaketlerinden birini 14 Ekim 2022 Cuma günü yaşadı.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen grizu patlaması sonucu 42 maden işçisi yaşamını yitirmişti.

TBMM Genel Kurulu’nda maden kazasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

Komisyon ocağa indi

9 kez toplanan komisyon ilk saha ziyaretini olayın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'nde tamamladıktan sonra Zonguldak'a hareket etti.

Maden ocağına girecek komisyon üyeleri madenci kıyafetleri giydi.

DHA'nın haberine göre Komisyon Başkanı Taner Yıldız yaptığı açıklamada, kazanın sebeplerini ortaya çıkarmak ve kazalara karşı önlem alınması için hazırlayacakları raporu verilen yasal süre içinde sunacaklarını belirtti.

"Birçok unsur dikkatle irdeleniyor"

Bartın’daki incelemeleri tamamladıklarını ifade eden Yıldız, "Burada Karadon Müessesemizde yaklaşık 400-460 kotundaki incelemelerimize devam edeceğiz. İnşallah raporumuzu da bu ayın sonuna gelmeden bize tanınan resmi süre içerisinde tamamlamış olacağız. Herhangi bir teknik ister havalandırma ister herhangi personelin eğitiminden tutun ki birçok unsur dikkatle irdeleniyor.

Bununla ilgili gerek STK’ların gerek sendikaların gerek özel ve kamu sektörünün Enerji Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı gibi birçok ilgili kurum ve kuruluşlarla bunlar değerlendiriliyor. Akademisyenlerimiz var, bununla ilgili tecrübeli uzman kadromuz var. Bütün partilerin ortak paydasında komisyon çalışmalarını tamamlamış olacak" dedi.

Komisyon üyeleri yer altında acil durumlarda kullanılan oksijen maskesi kullanma eğitimi aldıktan sonra baretlerini takarak vinç ile eksi 400 kotuna indi.

















