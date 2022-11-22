Amasya'da 3 tiyatrocuya mezar olan kazanın sürücüsü tam kusurlu

Turne dönüşü tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün tır çarpışmasında gözaltına alınan minibüs şoförü tam kusurlu sayılarak tutuklanırken tır şoförü serbest bırakıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde turne dönüşü tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün yaptığı kaza 3 oyuncuya mezar oldu.

Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a gitmek için yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, önünde giden Hacı Ahmet Kılıç kontrolündeki TIR'a çarptı.

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti.

Yaralılar sevk edildi

Hafif yaralanan sürücü Bektaş ile Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz ise Samsun'daki hastaneye sevk edildi.

Cezalari aileler teslim edildi

Ceyhun Fersoy ile Burak Gülçebi'nin hastane servisinde tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın cenazeleri, ailelerine teslim edildi.

Minibüs sürücüsü tutuklandı

Öte yandan kazayla ilgili sürdürülen soruşturmada; süratli olduğu tespit edilen minibüsün sürücüsü Aykut Bektaş ile TIR şoförü Hacı Ahmet K., gözaltına alındı.

Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan 2 sürücüden Aykut Bektaş tutuklanırken, Hacı Ahmet K. de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Sürücü tam kusurlu çıktı

Aykut Bektaş'ın, hazırlanan kaza tespit tutanağına göre 8'de 8 kusurlu bulunduğu, kaza yerinde ise fren izine rastlanılmadığı ortaya çıktı.

Savcılık ifadesinde Bektaş'ın, "110-120 gibi hızla gidiyordum. TIR aniden önüme kırınca kaza oldu. Kazadan sonra yaralılara yardımcı olmaya çalıştım. Çok üzgünüm. Keşke bu acı kaza yaşanmasaydı." dediği öğrenildi.

Kaza sırasında TIR'ın süratinin 55 kilometre olup, sağ şeritte bulunduğu tespit edildi.

Cenazeler bugün defnedilecek

Öte yandan Özgür Karataş'ın cenazesi, bugün öğle vakti Samsun'da Kıranköy Mezarlığı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Derecik Mezarlığı'nda defnedilecek.

Tolga Güleryüz İzmir'de, Burak Topçu ise İstanbul'da toprağa verilecek.

"Çok hayallerimiz, umutlarımız, geleceğimiz vardı"

Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile hayatını kaybeden yakın dostu Tolga Güleryüz'e veda etti. Fersoy, paylaşımında, "Canım çok acıyor ama öyle böyle değil… 2-3 aya toparlarım ama sen olmayacaksın… Çok hayallerimiz, umutlarımız, geleceğimiz vardı… Canım arkadaşım, dostum… Seni anlatmak için seninle yaşamak lazım… Seni asla ama asla unutmayacağım… Bunları yazarken hala inanamıyorum… Çok seviyorum seni ama çok…" dedi.

"En yakın zamanda yanında olacağım"

DHA'nın haberine göre, Fersoy yakın dostunun cenaze törenine ilişkin yaptığı diğer paylaşımda ise "Canım arkadaşım affet beni, bu halde izin çıkmadı seni son kez uğurlamaya…En yakın zamanda yanında olacağım." dedi.





























