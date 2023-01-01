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    Amasya’da Cumhuriyet Savcısı evinde ölü bulundu

    Gümüşhacıköy ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş, Merzifon’daki evinde ölü bulundu.
    • 01.01.2023 - 15:26
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    Amasya’da Cumhuriyet Savcısı evinde ölü bulundu

    Amasya'nın Merzifon ilçesinde uzun süre 30 yaşındaki Cihad Atabaş’a ulaşamayan savcı arkadaşı, acil sağlık ve polis ekipleriyle meslektaşının evine gitti.

    Eve giren ekipler, Atabaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından Cihad Atabaş için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

    "Yargı camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum"

    Bakan Bozdağ, "Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Amasya Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yargı camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbimiz, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet, makâmı âlî olsun, inşallah." ifadelerini kullandı.

    Amasya’da Cumhuriyet Savcısı evinde ölü bulundu #1

    "Doğal nedenlerle vefat etti"

    Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Başlatılan soruşturmada ilk tespitlere göre Cumhuriyet Savcımızın mevcut hastalıklarına bağlı doğal nedenlerle vefat ettiği, bu aşamada şüpheli bir durumun olmadığı belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

    İHA'nın haberine göre, Atabaş’ın cenazesinin ikindi namazını müteakip memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

    Amasya’da Cumhuriyet Savcısı evinde ölü bulundu #2


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