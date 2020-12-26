Amasya'da emekli Hüseyin Tırpan, köyünde ölen herkesi defterine yazıyor

Ölenin ismini gerektiğinde lakabıyla not eden Hüseyin Tırpan'ın defterinde 350'ye yakın kişi bulunuyor.

Amasya’da uzun yıllar tuğla fabrikalarında çalıştıktan sonra emekli olan 59 yaşındaki Hüseyin Tırpan, ilginç hobisiyle dikkat çekiyor.

Tırpan, doğup büyüdüğü Yassıçal köyünde ve il merkezindeki köylülerinden ölenlerin isimlerini 12 yıldır günü gününe defterine yazıyor.

ÖLEN HERKESİ NOT EDİYOR

Evinin etrafında bulunan köylüleri ve köyündeki akrabalarıyla da telefon ile sosyal medya aracılığıyla sürekli iletişim halinde olan Hüseyin Tırpan, vefat edenlerden haberdar olup defterine yeni isimleri ekliyor.

Defterde yaklaşık 350 kişinin ismi yer alıyor.

Amasya'da köyünde ölen herkesi defterine yazıyor VİDEO

AYNI İSİMLERİ LAKABIYLA KAYDEDİYOR

Köyde aynı adı ve soyadı taşıyan çok sayıda kişinin bulunduğu için ölenin ismini gerektiğinde lakabıyla not ediyor. ‘Kör İbiğin Abdullah’, ‘Hakkının Yuluk’, ‘Ayrancının Hülü Ebe’, ‘Tıstıs Ana’ gibi lakaplar dikkat çekiyor.

'ÖLENE KADAR YAPACAĞIM'

İsimleri hesap makinesiyle yıl yıl topladığını, bu yıl ise koronavirüs salgını dolayısıyla bir önceki yıla oranla ölümlerin sayısının arttığına değinen Tırpan, ilginç hobisini ömrünün sonuna kadar sürdürmek istediğini söyledi.

Aynı köyden fotoğrafçı Tuncay Çuhadar da Tırpan’ı kutladı.











































