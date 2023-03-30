Amasya'da fırtına: Çöp konteyneri caddede savruldu Kenti etkisi altına alan fırtına nedeniyle, durak kenarında duran çöp konteyneri hareket etti. Cadde üzerinde adeta gezintiye çıkan konteyner vatandaşları peşinden koşturdu.

İHA

Amasya'da şiddetli fırtına etkili oldu.

Fırtına nedeniyle, durağın kenarında duran çöp konteyneri savruldu.

Bu esnada konteyner, bir süre önce yolcu indirmesi sonrasında yeniden hareketlenen halk otobüsünün peşinden sürüklendi.

Bu durumu gören vatandaşlar devrilen çöp konteynerini kaldırıp kaldırımın kıyısına doğru çekti.

Yeniden savruldu

Birkaç dakika sonra yine bir otobüs durağa geldi. Yolcuların inip binmeleri sonrasında harekete geçen otobüsün peşinden çöp konteyneri tekrar hareketlendi.

Sürücülerin ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında önce yolun ortasına ardından karşıya geçti.

Çevredekiler kazaya neden olmasından endişelendikleri çöp konteynerini tutup daha güvenli bir alana taşıdı.

"Ayağımla sabitlemeye çalıştım"

Firari çöp konteynerini ilk yakalayan Beyzanur Köse, “Baktım ki çöp konteyneri gidiyor. Hemen tutup müdahale ettik. Ayağımla da sabitlemeye çalıştım. Ama sonra yeniden hareketlenmiş. Çok şaşırdım” dedi.

"Sanki otobüse binecek gibiydi"

O anları heyecanla izleyen Fatih Berberoğlu ise “Çöp konteynerinin otobüse binip hareket edebileceğini düşündük. Sanki otobüse binecek, bir yere gidecek gibiydi” diye konuştu.