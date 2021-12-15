Amasya'da mevsimi şaşıran ağaç çiçek açtı

Aralık ayında erik ağaçlarının çiçek açması görenleri şaşırttı, çiftçileri ise endişelendirdi.

Amasya’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yalancı bahara aldanan bazı meyve ağaçları çiçek açtı.

İlkbahar mevsimi yerine aralık ayında çiçek açan erik ve kiraz ağaçları görenleri hayrete düşürürken, arılar da beslenmek için çiçeklere kondu.

"ARALIK AYINA GELİNDİ HAVA SOĞUMADI"

Meyve diyarı Ziyaret beldesinde çiftçilik yapan Hayri Kabakçı, "Aralık ayına gelindi ama havada halen soğuma yok. Sıcak havaya aldanan bazı erik ağaçları çiçek açtı. Erik ve kiraz ağaçlarının bazı türlerinde bu durum oluyor. Açan çiçeklere de arılar konuyor." dedi.

"ERİKLER BİLE ÇİÇEK AÇTI"

Kentte kuraklığın etkilerinin sürdüğüne değinen Hacer Uyanık da, "Bu mevsimde havanın böyle olması anormal bir durum. Yağmur, kar sezonunda bahar havası gibi. Erikler bile çiçek açtı. Hayırlısıyla yağmur, kar bekliyoruz." diye konuştu.

"MEYVE ALMAK İÇİN BUDAMAK ŞART"

Boğazköy mevkisindeki bahçelerde ağaç budadıkları gibi çevre illere de budama yapmaya gittiklerini anlatan Bekir Damatoğlu ise, "Budamanın faydası ağacı gençleştirir. Her sene meyve almak için ağacı budamak şart." şeklinde konuştu.