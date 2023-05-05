Anadolu Alimler Birliği'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na destek açıklaması Anadolu Alimler Birliği, 14 Mayıs seçimlerinde "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın yanında olduklarını" duyurdu.

AA

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor...

Seçimler için son düzlüğüne girilirken, partiler seçim kampanyalarını hızlandırdı.

Anadolu Alimler Birliği, yaptığı yazılı açıklamayla 14 Mayıs seçimlerine yönelik düşüncelerini bildirdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, "ülkenin ve ümmetin selameti, emniyet ve istikbali adına birlik olmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç hissedilen bir dönemde bulunulduğu" ifade edildi.

"Yerli ve mili ruh ekseninde bir olmamız hepimize manevi bir vecibedir"

Anadolu Alimler Birliği tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Milli ve manevi kazanımları muhafaza etmek, millet olarak oyun kurucu küresel güç olmamızı korumak ve daha da ileriye taşımak adına aramızdaki farklılıkları hiçbir şekilde göz önüne almadan, beraber hareket etmeye, mani hırslarımıza kapılmamaya, 'Bir değişiklik olsun ne olacak?' gibi yarınlarımızı helak edici her türlü tutumdan beri, yerli ve mili ruh ekseninde bir olmamız, bu ülkenin tüm evlatları olarak hepimize manevi bir vecibedir.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın yanındayız"