Anadolu'dan yurt dışına kaçırılan 9 bin 43 eser geri getirildi İletişim Başkanlığı, yurt dışından getirilen kültürel eserlere ilişkin paylaşım yaparak, yurt dışından getirilen eserlere ait rakamları paylaştı..

AA

Anadolu topraklarına ait olan, geçmişin izlerinin kaçakçılık yolu ile yurt dışına çıkartılması sonucu büyük bir kültürel miras kaybı yaşanıyor.

Bu konuda yürütülen çalışma ve takipler meyvelerini verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Anadolu'dan yurt dışına kaçırılan 9 bin 43 eserin ait olduğu topraklara geri getirildiğini bildirdi.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bur görsel paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

Anadolu'dan yurt dışına kaçırılmış 9 bin 43 eser, itinalı takipler sonucunda Türkiye'ye geri kazandırıldı. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz.

Hangi yıllarda kaç eser geri döndü:

Paylaşımdaki görselde, 2002-2007 yıllarında 765, 2008-2012'de 3 bin 339, 2013-2017'de 201 ve 2018-2022 yıllarında ise 4 bin 738 eserin Türkiye'ye getirildiği bilgisine yer verildi.