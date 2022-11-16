Anayasa değişiklik teklifi gelecek hafta TBMM'ye sunulacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa değişikliği teklifini gelecek hafta TBMM Başkanlığına sunacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence çıkışının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir adım daha ileri giderek Anayasa değişikliğini işaret etmişti.

Bu kapsamda AK Parti'nin Anayasa değişiklik teklifi çalışmalarında sona gelindi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gelecek haftayı işaret etti.

Haftaya TBMM'ye sunulacak

Bozdağ,"Anayasa değişikliği teklifini muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığına sunacağız. Teklifi gördüklerinde muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum." dedi.

2 maddede 3 fıkra değişecek

Diğer yandan Anayasa değişikliği teklifinin detayları da belli oldu.

Buna göre Anayasa'nın 24. ve 41. maddelerinde 3 fıkra değişecek.

