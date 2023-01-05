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    Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı

    Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı

    HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada Anayasa Mahkemesi, HDP'nin Hazine yardımına geçici bloke konulmasına karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 14:07
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 14:32
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    HDP'nin kapatılmasına yönelik açılan dava devam ediyor.

    Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, daha önce HDP’nin katılması istemiyle AYM’de dava açmıştı.

    Başsavcı, ayrıca HDP'nin Hazine yardımının yattığı hesapların bloke edilmesini istemişti.

    Anayasa Mahkemesi, HDP'nin hesaplarına tedbiren bloke konulması talebini görüştü.

    Hazine yardımına bloke konuldu

    Anayasa Mahkemesi, HDP'nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasına karar verdi.

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'ye ödenen Hazine yardımının kesilmesi talebiyle ilgili Anayasa Mahkemesi’ne dün yanıt vermişti.

    Anayasa Mahkemesi nden HDP kararı #1

    PKK ile irtibatının devam ettiği vurgulandı

    Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen 11 sayfalık yazıda, bir kez daha HDP’nin terör örgütü PKK ile irtibatının dava sürecinde de devam ettiği vurgulandı.

    Bu tespite dair son dönemde, Kobani davası başta olmak üzere elde edilen bilgi ve beyanlar sıralandı. Hazine yardımının parti dışı faaliyetlerde kullanılmasının engellenmesi için HDP’nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulması gerektiği vurgulandı.

    539 milyon TL Hazine yardımı alacaktı

    HDP’ye bu sene, 179 milyonu 10 Ocak’a kadar olmak üzere 539 milyon TL Hazine yardımı yapılacaktı.

    HDP'ye 1 ay süre

    HDP, bir ay içerisinde savunmasını yapacak. Bir ay sonra tedbir kararı gözden geçirilerek, tedbire devam ya da tedbir sonlandırılsın kararı verilecek.

    Anayasa Mahkemesi nden HDP kararı #2


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