Ankara bir kez daha sele teslim oldu Elmadağ ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından ana erterlerde su birikmesiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bölgedeki evleri ise su bastı.

İHA Meteoroloji Genel Müdürlüğü, nisan ayının sonlarına yaklaşılırken bir kez daha sarı kodlu uyarıda bulundu. Uyarılardan biri de Başkent Ankara için yapıldı. Gece saatlerinden itibaren aralıklı olarak etkisini gösteren yağış, bugün öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Her yağmur sonrası aynı manzara Öyle ki her yağmur sonrası oluşan manzara yeniden ortaya çıktı. Ana erterlerde yaşanan su taşkınlarının ardından cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Araçlar yolda kaldı, evleri su bastı Elmadağ ilçesinde başlayan sağanak yağışla birlikte alt geçit ve kapalı otopark gibi yerlerde su baskınları meydana geldi. Seyir halindeki otomobiller de sular içinde mahsur kalarak ilerlemekte güçlük çekti. Trafik durma noktasına gelirken bazı evleri ise su bastı.