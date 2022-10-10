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    Ankara Garı saldırısının üzerinden 7 yıl geçti

    Ankara Garı önünde 2015'te düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler adına anma töreni düzenlendi.
    • 10.10.2022 - 15:25
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 15:40
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    Ankara Garı saldırısının üzerinden 7 yıl geçti

    10 Ekim 2015'te DAEŞ mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği kanlı eylemin üzerinden 7 yıl geçti.

    Hayatını kaybeden 103 kişi için her sene yapılan anma töreni bu yıl da gerçekleşti.

    Kırmızı karanfil bıraktılar

    Çeşitli sivil toplum kuruluşu üyelerinin yanı sıra vefat edenlerin aileleri de törene katıldı.

    Yakınlarını kaybedenler tarafından 10 Ekim Anıtına kırmızı karanfil bırakıldı.

    Ankara Garı saldırısının üzerinden 7 yıl geçti #1

    Törene gölge düşürmeye çalışan 17 kişi gözaltına alındı

    Öte yandan katılımcılar, "10 Ekim katliamını unutturmayacağız" yazılı ve terör saldırısında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu pankart açtı.

    AA'nın aktarımına göre; bu sırada anma törenine gölge düşürmeye çalışan bir grup, gar çevresinde izinsiz gösteri yapmaya çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçerek 17 kişiyi gözaltına aldı.

    Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı VİDEO

    Ankara Garı saldırısının üzerinden 7 yıl geçti #2

    3 saniye arayla canlı bomba patladı

    Yaşanan olayda, miting için bir araya gelenler Ankara Garı önünde toplanmıştı.

    Saat 10.04'te, 3 saniye arayla iki canlı bombanın kendini patlatması sonucu olay yerinde 2'si çocuk 101 kişi hayatını kaybetmiş, 20'si çocuk 391 kişi yaralanmıştı.

    Ankara Garı saldırısının üzerinden 7 yıl geçti #3

    Ankara Garı saldırısının üzerinden 7 yıl geçti #4

    Ankara Garı saldırısının üzerinden 7 yıl geçti #5

    Ankara Garı saldırısının üzerinden 7 yıl geçti #6


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