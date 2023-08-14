Ankara Kocatepe Camii'nde yapılan çekimle ilgili soruşturma
AA & Ensonhaber

Ankara'nın en büyük camisi olarak bilinen Kocatepe Camii'nde büyük bir skandala imza atıldı.

Camide çekilen görüntüler, infiale neden oldu.

Bilal Kısa isimli yönetmen ve gerçek adı bilinmeyen bir model, Kocatepe Camii'nde çektiği görüntülerle dini değerleri ayaklar altına aldı.

Kısa bir tişört ile eteğini yukarıya çeken model, başörtüsü, takke ve tespihi de boynuna aksesuar olarak kullanıp, namaz hareketleriyle poz verdi.

Çekilen görüntüler de "Zıtlıkların büyüsü" başlığıyla paylaşıldı.

Soruşturma başlatıldı

Sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki toplayan görüntülerle ilgili Ankara Valiliği, başlattığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklama

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlimiz Kocatepe Camiinde çekildiği anlaşılan ve sosyal medyada paylaşılan ve cami mehabetini rencide eden görüntüler ve sorumluları hakkında Valiliğimizce adlî ve idari inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

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Ankara Kocatepe Camii'nde yapılan çekimle ilgili soruşturma