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- Ankara merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı
Ankara merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı
- AA
- 25.10.2021 - 08:47
- Güncelleme : 25.10.2021 - 09:53
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 6 şüphelinin DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edildi.
Tespit üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Karar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 4 ilde operasyon başlattı.
Ankara merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı VİDEO
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ekiper, operasyon kapsamında 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 10 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet şarjör, çok sayıda namlu ve yay mekanizması gibi silah parçaları, 1 adet sahte ehliyet ve çok sayıda yabancı ülke pasaportu el konuldu.
Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.