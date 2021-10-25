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    Ankara merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 3'ü yakalandı.
    • AA
    • 25.10.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 09:53
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    Ankara merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 6 şüphelinin DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edildi.

    Tespit üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Karar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 4 ilde operasyon başlattı.

    Ankara merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı VİDEO

    3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Ekiper, operasyon kapsamında 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 10 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet şarjör, çok sayıda namlu ve yay mekanizması gibi silah parçaları, 1 adet sahte ehliyet ve çok sayıda yabancı ülke pasaportu el konuldu.

    Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Ankara merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı #1

    Ankara merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı #2

    Ankara merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı #3

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