Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 3'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 6 şüphelinin DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edildi.

Tespit üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Karar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 4 ilde operasyon başlattı.

Ankara merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı VİDEO



3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekiper, operasyon kapsamında 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 10 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet şarjör, çok sayıda namlu ve yay mekanizması gibi silah parçaları, 1 adet sahte ehliyet ve çok sayıda yabancı ülke pasaportu el konuldu.

Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.