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    Ankara merkezli FETÖ soruşturması: 77 gözaltı kararı

    Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 29 ilde 77 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
    • DHA
    • 30.03.2021 - 09:03
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 09:18
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    Ankara merkezli FETÖ soruşturması: 77 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 77 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 29 ilde gözaltı kararı verildi.

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