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- Ankara merkezli FETÖ soruşturması: 77 gözaltı kararı
Ankara merkezli FETÖ soruşturması: 77 gözaltı kararı
Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 29 ilde 77 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
- DHA
- 30.03.2021 - 09:03
- Güncelleme : 30.03.2021 - 09:18
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 77 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 29 ilde gözaltı kararı verildi.