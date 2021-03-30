Ankara merkezli FETÖ soruşturması: 77 gözaltı kararı

Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 29 ilde 77 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 77 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 29 ilde gözaltı kararı verildi.

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