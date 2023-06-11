Ankara sağanak yağış sonrasında göle döndü Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

AA

Haziran ayına girilmesine rağmen sağanak yağışlar etkisini gösteriyor.

Öyle ki yurdun birçok bölgesi sağanak yağmurdan olumsuz etkilendi.

Ankara da son günlerde sağanak yağışların ardından oluşan selle mücadele ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da öğleden sonra için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Başkent yine sele teslim oldu

Şiddetli yağışlardan etkilenmeye devam eden Başkent'te bugün öğle saatlerinde başlayan yağmurun ardından kentte alışılan manzaralar ortaya çıktı.

Kısa süreli yağmur ana arterlerde su birikintilerine neden oldu.

Ev ve iş yerleri su ile dolarken, cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar suya gömüldü.

Esnaf kum torbası ile önlem aldı

Keçiören ilçesine bağlı Etlik semtinde de bir binanın istinat duvarı, toprak kayması nedeniyle çöktü.

Esnaf, su baskını tehlikesine karşı iş yerlerinin önünde kum torbaları ile tedbir aldı.

Ankara'da selin yaşandığı anlar

Araçlar zor anlar yaşadı

Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara saklandı.



Belediye ekipleri metro girişlerinde olası su baskınlarının önlenmesi amacıyla tedbir aldı.

Kazımkarabekir, Gazi ve Ankara Tren Garı alt geçitleri önlem amacıyla araç trafiğine kapatıldı.

Öveçler Vadisi'ndeki park yüksek kesimlerden gelen yağmur suyuyla doldu.

Vatandaşlar mahsur kaldığı araçtan kurtarıldı

Çankaya ilçesindeki Yenişehir Kapalı Pazarı önünde biriken su nedeniyle bazı araçlar sürüklendi.

Otomobillerinde mahsur kalan, aralarında çocukların da bulunduğu bazı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.