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    Ankara sokaklarına yüzlerce soğan atıldı

    Ankara sokaklarına yüzlerce soğan atıldı

    Geçtiğimiz günlerde Çorum'da ortaya çıkan görüntülerin ardından bugün de Ankara'nın bir ilçesinde yol kenarına bırakılmış çuvallar dolusu soğan görüldü.
    • İHA
    • 04.04.2022 - 15:19
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 15:21
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    Meyve ve sebze satıcıları özellikle son dönemlerde 'satış fiyatlarının artması' amacıyla mallarını israf etmeye başladı.

    İki gün önce Çorum'un Alaca ilçesinde karayolu kenarına dökülmüş tonlarca soğan bulunurken, benzer bir olay da Ankara'da yaşandı.

    YÜZLERCE SOĞAN ZİYAN OLDU

    Altındağ ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'ne, bir iş yeri tarafından çuvallar içerisinde yüzlerce soğan bırakıldı. Çuvalları gören muhtar durumu hemen zabıta ve jandarma ekiplerine bildirdi.

    TUTANAK TUTULDU

    Olay yerine gelen ekipler iş yeri sahibine çevreyi kirlettiği gerekçesiyle tutanak tutarken, mahalleli dükkanın ruhsatsız olduğunu iddia etti.

    Ankara sokaklarına yüzlerce soğan atıldı #1

    Ankara sokaklarına yüzlerce soğan atıldı #2

    Ankara sokaklarına yüzlerce soğan atıldı #3

    Ankara sokaklarına yüzlerce soğan atıldı #4


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