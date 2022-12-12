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    Ankara Valiliği sağanak yağış için uyardı

    Ankara Valiliği, yarın kentte beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.
    • 12.12.2022 - 16:12
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 16:22
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    Ankara Valiliği sağanak yağış için uyardı

    Türkiye'de yağışlı hava kendini gösterdi.

    Özellikle yurdun Batı bölümü yağmura Doğu tarafı ise kara teslim oldu.

    Ankara'da da yağmur beklentisi var.

    DHA'nın haberine göre Ankara Valiliği, yarın kentte beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

    "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

    Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın Ankara'nın kuzey ve batısında kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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