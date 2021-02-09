Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, vatandaşları çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi hususlarda uyardı.

Ankara Valiliği tarafından, bugünden itibaren yarın akşama kadar fırtına uyarısı yapılarak oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

ÇATI UÇMASI VE ZEHİRLENMELERE KARŞI UYARI

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre rüzgarın bugünden (salı) itibaren yarın akşam saatlerine kadar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını rica ederiz." denildi.



