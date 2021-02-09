Euro
8.5713
0.46%
Dolar
7.0816
0.12%
Altın
420.22
0.9%
Borsa
1.544
0.58%
Bitcoin
327.134
8.45%
EXEN Coin
16.50
8.69%
16ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 16 C

    Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı

    Ankara Valiliği, vatandaşları çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi hususlarda uyardı.
    • DHA
    • 09.02.2021 - 15:59
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 16:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı

    Ankara Valiliği tarafından, bugünden itibaren yarın akşama kadar fırtına uyarısı yapılarak oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

    ÇATI UÇMASI VE ZEHİRLENMELERE KARŞI UYARI

    Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre rüzgarın bugünden (salı) itibaren yarın akşam saatlerine kadar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını rica ederiz." denildi.


    Ankara Valiliği nden fırtına uyarısı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir