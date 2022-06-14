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    Ankara Valiliği'nden sel uyarısı

    Ankara Valiliği, öğleden sonra kentte beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
    • 14.06.2022 - 12:22
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 12:28
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    Ankara Valiliği'nden sel uyarısı

    Ankara, günlerdir yoğun yağış alıyor…

    Sel ve su baskınlarının yaşandığı Başkent'te, can kayıpları da oldu.

    4 kişinin canına mal oldu

    Buna göre felakette 4 kişi hayatını kaybetti.

    DHA’nın haberine göre Ankara Valiliği, yine “sağanak var” uyarısı yaptı.

    Yeni uyarı: Sel ve su baskını olabilir

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

    Ankara Valiliği nden sel uyarısı #1

    Ankara Valiliği nden sel uyarısı #2

    Ankara Valiliği nden sel uyarısı #3


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