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    Ankara'da 1500 litre sahte alkol ele geçirildi: 1 gözaltı

    Bir iş yerinde kaçak içki imalatı yapıldığı ihbarı alan ekipler, adreste 1500 litre etil alkol ele geçirirken 1 kişi gözaltına alındı.
    • 03.01.2023 - 09:24
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    Ankara'da 1500 litre sahte alkol ele geçirildi: 1 gözaltı

    Yılbaşı öncesi denetimleri sıklaştıran ekipler, yurdun her köşesinde bulunan sahte alkol adreslerine operasyon düzenledi.

    Düzenlenen operasyonlar kapsamında litrelerce sahte alkol ele geçirilirken binlerce vatandaşın gecesinin zehir edilmesinin önüne geçildi.

    Bunun yanı sırada operasyonlara devam eden ekipler başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.

    İş yerine baskın yapıldı

    Ankara'nın Altındağ ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K.'nin iş yerinde kaçak içki imalatı yaptığı ve satışa sunduğu bilgisine ulaştı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenlendi.

    1500 litre etil alkol ele geçirildi

    DHA'nın haberine göre, yapılan aramalarda 1500 litre etil alkol ele geçirilirken gözaltına alınan M.K. hakkında adli işlemlere başlandı.

    Ankara da 1500 litre sahte alkol ele geçirildi: 1 gözaltı #1


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