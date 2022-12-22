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- Ankara'da 6 katlı binada korkutan yangın
Ankara'da 6 katlı binada korkutan yangın
6 katlı apartmanda çıkan yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülürken yangından etkilenen vatandaşlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
- 22.12.2022 - 15:33
- Güncelleme : 22.12.2022 - 16:13
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 6 katlı bir apartmanın 1'nci katındaki evde yangın çıktı.
Bir anda yükselen alevleri fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi.
Yangın kısa sürede büyüdü. Daireden yükselen dumanlar üst katları sardı.
3 kişi mahalleli tarafından kurtarıldı
Alevlerin yükseldiği dairede mahsur kalan kadın ve 2 çocuğu, komşuları tarafından kurtarıldı.
Duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar da gelen itfaiye tarafından merdivenli araçla kurtarıldı.
Yangın bir saate söndü
Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile söndürüldü.
Yaralılara ilk müdahale yapıldı
DHA'nın haberine göre, dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık görevlileri ambulansta tedavi uygularken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Ankara'da 6 katlı binada korkutan yangın VİDEO