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    Ankara'da 6 katlı binada korkutan yangın

    6 katlı apartmanda çıkan yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülürken yangından etkilenen vatandaşlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
    • 22.12.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 16:13
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    Ankara'da 6 katlı binada korkutan yangın

    Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 6 katlı bir apartmanın 1'nci katındaki evde yangın çıktı.

    Bir anda yükselen alevleri fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi.

    Yangın kısa sürede büyüdü. Daireden yükselen dumanlar üst katları sardı.

    3 kişi mahalleli tarafından kurtarıldı

    Alevlerin yükseldiği dairede mahsur kalan kadın ve 2 çocuğu, komşuları tarafından kurtarıldı.

    Duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar da gelen itfaiye tarafından merdivenli araçla kurtarıldı.

    Yangın bir saate söndü

    Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile söndürüldü.

    Yaralılara ilk müdahale yapıldı

    DHA'nın haberine göre, dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık görevlileri ambulansta tedavi uygularken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Ankara'da 6 katlı binada korkutan yangın VİDEO

    Ankara da 6 katlı binada korkutan yangın #1

    Ankara da 6 katlı binada korkutan yangın #2


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