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    Ankara'da 6 PKK/KCK şüphelisi yakalandı

    Ankara Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesaplarından propaganda yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
    • 23.08.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 09:52
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    Ankara'da 6 PKK/KCK şüphelisi yakalandı

    Teröre geçit yok...

    Yurt genelinde teröre karşı güvenlik güçlerimiz amansız bir mücadele veriyor.

    Teröristlere ve terör örgütü üyelerine nefes aldırılmazken son olarak Ankara'da bir operason gerçekleştirildi.

    Şüphelilerin terör propagandası yaptıkları belirlendi

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik siber devriye çalışmaları esnasında; 6 sosyal medya hesabının PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

    Şüphelilerin sosyal medya hesaplarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de gerçekleştirdikleri operasyonlara yönelik olarak PKK/KCK terör örgütünü destekleyici ve övücü paylaşımlar yaptıkları, etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflarla propaganda yaptıkları, Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımlarda bulundukları tespit edildi.

    Ankara da 6 PKK/KCK şüphelisi yakalandı #1

    Sosyal medya hesaplarının kullanıcıları tespit edildi

    Bahse konu sosyal medya hesapları ile ilgili yapılan teknik çalışmalar neticesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri uzmanlarınca sosyal medya hesaplarının kullanıcıları belirlendi.

    6 şüpheli yakalandı

    Açık kimlikleri ve adresleri tespit edilen altı şüpheliye yönelik olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli; 23 Ağustos 2022 tarihinde eşzamanlı olarak Ankara genelinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 6 şüpheli yakalandı.

    İHA'nın haberine göre; yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ve dijital delile el konuldu.


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