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    Ankara'da ABD ve Rusya görüşmesi

    Ankara'da ABD ve Rusya görüşmesi

    CİA direktörü William Burns, Rus İstihbarat Başkanı ile Türkiye'de görüşme gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 16:47
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 18:02
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    Rusya ve Ukrayna arasında 9'uncu ayına girilen savaşta, Türkiye arabuluculukta büyük rol oynadı.

    Savaşın ilk gününden itibaren iki ülkeyi  bir araya getirerek olayın son bulmasını hedefleyen Türkiye, çeşitli girişimlerde bulundu.

    Ankara bu kez, ABD ile Rusya'ya ev sahipliği yaptı.

    İstihbarat kaynakları, AA'ya yaptıkları açıklamada, CIA Direktörü Bill Burns ve Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin görüşmesinin, MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştiğini aktardı.

    "Rusya ile iletişim kanalları açık"

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya ile özellikle nükleer risk ve stratejik istikrara yönelik risklerin yönetilmesi konusunda Rusya ile iletişim kanallarının açık olduğunu belirtti.

    Yetkili, "Bu çabalar kapsamında Bill Burns, bugün Ankara'da Rus istihbarat mevkidaşıyla bir araya gelecek. Hiçbir şekilde bir müzakere olmayacaktır. Burns, Ukrayna savaşının çözümünü görüşmeyecek. Burns, Rusya'nın nükleer silah kullanmasının sonuçları ve stratejik istikrarda gerginliğin tırmanmasına yönelik mesaj iletecektir." bilgisini paylaştı.

    Ankara da ABD ve Rusya görüşmesi #1

    "Ukrayna olmadan, Ukrayna hakkında hiçbir şey olmaz"

    Açıklamada, Burns'ün Rusya'da "haksız" yere tutuklu Amerikan vatandaşları mevzusunu da dile getireceği aktarılarak, "Bu görüşme konusunda Ukrayna'ya bilgi verdik. Biz, temel prensibimize sıkı sıkıya bağlıyız: Ukrayna olmadan, Ukrayna hakkında hiçbir şey olmaz." ifadesi kullanıldı.

    Ankara da ABD ve Rusya görüşmesi #2


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