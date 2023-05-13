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Her yağış sonrası İzmir, İstanbul ve Ankara'da aynı görüntüler yaşanıyor.

başkanı miting miting dolaşan Ankara'da, akşam saatlerinde başlayan ve şehir genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Çayyolu Angora Bulvarı'nda, otoyolda çökme meydana geldi.

Çöken yola seyir halindeki bir otomobil düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Çöken yoldaki çukura düşen otomobilin sürücüsü vatandaşlar tarafından kurtarılırken, hafif yaralı olan kişi Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Göle dönen yollarda araçlarının içerisinde mahsur kalan sürücüler saatlerce kurtarılmayı bekledi.