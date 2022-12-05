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    Ankara'da bazı özel halk otobüsü şoförleri CHP'nin önünde toplandı

    Başkent'te esnaf, artan maliyetlerden dolayı zarar ettiklerini belirterek araçlarının belediye tarafından kiralanması talebiyle CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.
    • 05.12.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 17:18
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    Ankara'da bazı özel halk otobüsü şoförleri CHP'nin önünde toplandı

    Ankara'da bazı özel halk otobüsü şoförleri, Söğütözü'ndeki CHP Genel Merkezi önünde toplanarak "Verilen sözler tutulsun" şeklinde slogan attı.

    Daha sonra gruptakiler adına basın açıklamasını okuyan Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Bozkurt, halk otobüsçülerinin ekonomik sıkıntı yaşadığını söyledi.

    "Mansur Yavaş'a, araçların belediye tarafından kiralanması konusunu ilettik"

    Kasım Bozkurt; yaklaşık bir ay önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a araçların belediye tarafından kiralanması konusunu ilettiklerini, geçen hafta da CHP Genel Merkezi'nden bu konuda randevu talep ettiklerini ancak muhatap bulamadıklarını savundu.

    AA'nın hababerine göre Bozkurt, konuşmasında şunları kaydetti:

    "Çalışarak zarar eden bir tek esnaf varsa o da Ankara'daki halk otobüsçüleridir"

    "Biz, İstanbul'daki gibi araçlarımızın kiralanmasını talep ediyoruz. Böylece sıkıntımız bitsin. Mazot çok pahalı, altından kalkamıyoruz. Çalışarak zarar eden bir tek esnaf varsa o da Ankara'daki halk otobüsçüleridir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, soruna bir el atın, yetkililer sesimizi duysun."

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