Yılbaşı öncesinde yapılan çalışmalar neticesinde, DEAŞ içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 15 şüpheliden 12’si gözaltına alındı.

Ankara’da, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri görevlilerinden oluşan Uluslararası Risk Analiz Grubu (URAG) görevlileri yaklaşan yılbaşı nedeniyle yabancı uyruklu şahıslara yönelik olarak tehdit/eylem riski/temas istihbarat ve analiz çalışmalarını artırdı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yapılan teknik ve saha analizi çalışmaları neticesinde, çatışma bölgelerinde bulundukları yıllarda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları veya halen DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları veya yardım ettikleri istihbar edilen 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik TEM Şube Müdürlüğü tarafından, erken saatlerde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 12 şahıs yakalandı.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı VİDEO



KORSAN TAKSİCİLİK YAPARKEN YAKALANDI

Firari şahısların yakalanmasına yönelik operasyon devam ederken aynı saatlerde DEAŞ ve PKK/PYD terör örgütlerine müzahir şahısları çatışma bölgelerine taşıdığı ve korsan taksicilik yaptığı istihbarat edilen 1 şahıs ise AŞTİ’de yakalandı.

Haklarında YTS olarak işlem yapılacak şahısların, TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi’ne teslim edileceği öğrenildi.