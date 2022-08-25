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    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 şahıs yakalandı

    Düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgüt mensuplarıyla iletişim halinde olduğu belirlenen 13 şahıs, güvenlik güçlerince yakalandı.
    • 25.08.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 10:25
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    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 şahıs yakalandı

    Yurt genelinde güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor.

    Bu kapsamda Ankara'da  Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

    15 şüpheli tespit edildi

    Hedefte, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan şüpheliler vardı.

    DEAŞ silahlı terör örgütünün çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olan 15 yabancı uyruklu kişi için ekipler harekete geçti.

    Ankara da DEAŞ operasyonu: 13 şahıs yakalandı #1

    13 gözaltı

    Kentte düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 13’ü yakalanarak gözaltına alındı.

    İHA'nın aktarımına göre; yakalanan şahısların bir kısmının geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyette oldukları öğrenildi.

    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 şahıs yakalandı VİDEO

    2 firari aranıyor

    Öte yandan firari 2 şahsı yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    Ankara da DEAŞ operasyonu: 13 şahıs yakalandı #2


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