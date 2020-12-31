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    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturmasında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 13'ü yakalandı.
    • AA
    • 31.12.2020 - 09:06
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 09:49
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    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ üyesi ve örgütsel anlamda birbirleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

    Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kararın ardından harekete geçti.

    13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Düzenlenen operasyonlar kapsamında zanlılardan 13'ünün gözaltına alındığı, 3 ilde ise operasyonların devam ettiği belirtildi.

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