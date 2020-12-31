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- Ankara'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı kararı
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturmasında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 13'ü yakalandı.
- AA
- 31.12.2020 - 09:06
- Güncelleme : 31.12.2020 - 09:49
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ üyesi ve örgütsel anlamda birbirleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kararın ardından harekete geçti.
13 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Düzenlenen operasyonlar kapsamında zanlılardan 13'ünün gözaltına alındığı, 3 ilde ise operasyonların devam ettiği belirtildi.