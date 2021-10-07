Interpol tarafından aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Rus uyruklu kişi, Ankara'da saklandığı evde gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma ve analizleri sonucu, Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Rusya uyruklu A.R.'nin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiğini ve Ankara'ya geldiğini tespit etti.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüphelinin, Ankara'da kaldığı adres belirlendi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde adrese operasyon düzenlendi. A.R. gözaltına alınırken, ikametinde yapılan aramada 4 bin 800 dolar, 8 bin Ruble ve 16 bin 800 lira ile çok sayıda dijital materyal ve şüpheli adına düzenlemiş sahte Suriye kimlik kartı ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: Kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı VİDEO

