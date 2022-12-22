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    Ankara'da evini seraya çeviren zehir tacirleri yakalandı

    Vatandaşı zehirlenmek isteyen zehir tacirlerine yönelik ekiplerin düzenlediği iki ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
    • 22.12.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 10:09
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    Ankara'da evini seraya çeviren zehir tacirleri yakalandı

    Yurt genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ticaret ve imalatının önlenmesine yönelik yeni bir operasyonun düğmesine bastı.

    20 Aralık 2022 tarihinde Şereflikoçhisar ilçesinde yapılan incelemeler, araştırmalar ve alınan istihbari bilgiler doğrultusunda; F.K., N.K. ve Ş.K. isimli şahısların ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde imal ettiği bilgisine ulaşıldı.

    Çok sayıda suç unsuru yakalandı

    Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahısların ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda; 1,7 kilogram kubar esrar, 585 adet kenevir tohumu, 1 adet terazi, 3 adet ruhsatsız-yivsiz av tüfeği, 1 adet belgesiz kurusıkı tabanca, 22 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ve 36 adet av tüfeği fişeği malzemeleri ele geçirildi.

    Ankara da evini seraya çeviren zehir tacirleri yakalandı #1

    2 şüpheli yakalandı

    Çankaya'da yapılan incelemeler, araştırmalar ve alınan istihbari bilgiler doğrultusunda ise; E.H. ve L.O. isimli şahısların, ev içerisinde iklimlendirme sistemi kullanarak uyuşturucu madde imal ettiği bilgisine ulaşıldı.

    Eş zamanlı baskın yapıldı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şahısların farklı adreslerde bulunan evlerinde yapılan aramada; 6 kök kenevir (marijuana), 20 gram kubar esrar, 1 adet iklimlendirme çadırı, 5 adet sıvı bitki besini ve organik gübre, 2 adet fan, 3 adet ışık, 2 adet zamanlayıcı priz ve 1 adet dijital termometre ele geçirildi.

    Toplam 4 şahıs yakalandı

    Bahse konu 2 olayda uyuşturucu maddelere ve malzemelere el konularak, toplam 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

    1 şüpheli tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, 1 şahıs tutuklanarak Şereflikoçhisar Cezaevi'ne teslim edildi.

    Ankara da evini seraya çeviren zehir tacirleri yakalandı #2

    Ankara da evini seraya çeviren zehir tacirleri yakalandı #3


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