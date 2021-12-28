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    Ankara'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı

    FETÖ'nün finans yapılanması içinde yer alan ve örgüt mensuplarına para temin ettikleri belirlenen 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
    • DHA
    • 28.12.2021 - 08:36
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 09:19
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    Ankara'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen iki ayrı soruşturmada, etkin pişmanlıkta bulunan bir şüphelinin verdiği ifade ve elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi ile teknik ve fiziki takip çalışmaları yapıldı.

    Çalışmalar sonucu FETÖ/PDY terör örgütünün güncel finans yapılanması içerisinde yer alan şüpheliler tespit edildi.

    11 ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Şüphelilerin, yurt dışındaki kaçak terör örgütü mensuplarından talimatlar alarak Ankara genelinde finans yapılanmasında aktif faaliyet gösterdikleri, örgüt mensuplarına para temin ederek, dağıttıkları ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma girişiminde bulunmalarını planladıkları tespit edildi.

    11 şüpheli hakkında bugünden itibaren gözaltı kararı verildi.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Ankara da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı #1

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