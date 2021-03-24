Ankara’da genç doktor koronavirüse yenildi

İkinci kez yakalandığı koronavirüse yenik düşen doktorun, Sağlık Bakanlığı Müfettişi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Koronavirüs salgınının ilk yayıldığı günden bu yana gecesini gündüzüne katan, tüm yakınlarından uzakta hastalıkla cebelleşenlerin yardımına koşan sağlıkçılardan biri daha hayatını kaybetti.

Ankara'da Sağlık Bakanlığı Müfettişi olarak görev yapan 31 yaşındaki doktor Berrin Akbal, koronavirüs sebebiyle dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

İKİNCİ KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Acı haber, Sağlık Bakanlığı’nın sitesinden duyuruldu.

Genç doktorun koronavirüse ikinci kez yakalandığı belirtilirken, sosyal medyada doktor ile ilgili birçok başsağlığı mesajı paylaşıldı.