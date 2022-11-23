Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Düzce merkezli depremin bir marketin raflarındaki ürünleri düşürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi.

Düzce'de 37 kişi, İstanbul'da 1 kişi, Zonguldak'ta 6 kişi, Sakarya'da 1 kişi ve Bolu'da 1 kişi olmak üzere toplam 46 yaralı olduğu bildirildi.

Elektrik kesintileri oluştu

Bunun yanı sıra, Düzce ilinde bazı bölgelerde kontrol amaçlı olarak elektrik kesintisi yapıldı.

Market rafları döküldü

Ankara'nın depremin merkezi olan Düzce'ye en yakın ilçelerinden olan Nallıhan'da, market raflarındaki ürünler deprem sırasında yere döküldü.

O anlar kayıt altına alındı

İHA'nın haberine göre, deprem anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ankara'da hissedilen deprem market kamerasına böyle yansıdı ViDEO