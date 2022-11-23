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    Ankara'da hissedilen deprem market kamerasına böyle yansıdı

    Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Düzce merkezli depremin bir marketin raflarındaki ürünleri düşürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 23.11.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 10:01
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    Ankara'da hissedilen deprem market kamerasına böyle yansıdı

    Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi.

    Düzce'de 37 kişi, İstanbul'da 1 kişi, Zonguldak'ta 6 kişi, Sakarya'da 1 kişi ve Bolu'da 1 kişi olmak üzere toplam 46 yaralı olduğu bildirildi.

    Elektrik kesintileri oluştu

    Bunun yanı sıra, Düzce ilinde bazı bölgelerde kontrol amaçlı olarak elektrik kesintisi yapıldı.

    Market rafları döküldü

    Ankara'nın depremin merkezi olan Düzce'ye en yakın ilçelerinden olan Nallıhan'da, market raflarındaki ürünler deprem sırasında yere döküldü.

    O anlar kayıt altına alındı

    İHA'nın haberine göre, deprem anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Ankara'da hissedilen deprem market kamerasına böyle yansıdı ViDEO

    Ankara da hissedilen deprem market kamerasına böyle yansıdı #1

    Ankara da hissedilen deprem market kamerasına böyle yansıdı #2


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